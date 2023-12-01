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Жильё в Мезёкёвешд, Венгрия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
We offer for sale an apartment-holiday in excellent condition, 400 meters from the Zsóry Spa…
€106,554
в месяц
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Дом 8 комнат в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 8 комнат
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
€173,150
в месяц
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Дом 5 комнат в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 5 комнат
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€97,763
в месяц
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