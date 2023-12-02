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Коммерческая недвижимость в Martonvasari jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Tordas, Венгрия
Коммерческая
Tordas, Венгрия
Площадь 227 м²
€144,823
в месяц
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Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€65,685
в месяц
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