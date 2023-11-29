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Жильё в Maglod, Венгрия

квартиры
3
дома
19
22 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€174,288
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Дом 5 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 5 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€183,199
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Квартира 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€96,710
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Дом 6 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€156,990
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€128,799
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€276,563
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€195,255
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€144,603
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€235,617
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Дом 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€183,199
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Дом 5 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 5 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€152,768
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Дом 6 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€170,095
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Дом 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€143,886
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Квартира 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€152,505
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€184,112
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Дом 3 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€156,982
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Дом 2 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€77,316
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Дом 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€191,062
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Дом 6 комнат в Maglod, Венгрия
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€342,148
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Квартира 4 комнаты в Maglod, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Maglod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€196,566
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