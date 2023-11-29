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Жильё в Летеньеский яраш, Венгрия

Летенье
6
19 объектов найдено
Дом 5 комнат в Бечехей, Венгрия
Дом 5 комнат
Бечехей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€110,144
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€31,470
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Дом 3 комнаты в Csoernyefoeld, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csoernyefoeld, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€57,694
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Дом 2 комнаты в Ольтарц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ольтарц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€11,801
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Дом 2 комнаты в Бечехей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бечехей, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 85 м²
€41,697
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Дом 1 комната в Базакереттье, Венгрия
Дом 1 комната
Базакереттье, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€27,536
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Дом 5 комнат в Semjenhaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Semjenhaza, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€60,291
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Дом 6 комнат в Petrivente, Венгрия
Дом 6 комнат
Petrivente, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€74,741
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Дом 3 комнаты в Бечехей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечехей, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 75 м²
€60,055
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Дом 4 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€87,853
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Дом 1 комната в Muraratka, Венгрия
Дом 1 комната
Muraratka, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€12,850
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€81,297
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Petrivente, Венгрия
Дом 3 комнаты
Petrivente, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€39,337
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Дом 3 комнаты в Muraszemenye, Венгрия
Дом 3 комнаты
Muraszemenye, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты в Muraratka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Muraratka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€91,524
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Дом 3 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€17,046
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Типы недвижимости в Летеньеский яраш

дома

Параметры недвижимости в Летеньеский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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