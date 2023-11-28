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Жильё в Летенье, Венгрия

квартиры
3
дома
12
15 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,555
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€31,607
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Дом 4 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
€68,117
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Дом 4 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 98 м²
€64,211
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
€75,067
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Дом 4 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€41,672
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€88,237
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€81,652
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Дом 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€46,914
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Квартира 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€22,802
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Квартира 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€12,842
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Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€65,585
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Квартира 1 комната в Летенье, Венгрия
Квартира 1 комната
Летенье, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
€28,568
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Дом 4 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Летенье, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
€104,835
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