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Жильё в Лайошмиже, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€192,014
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Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€208,360
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Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€91,731
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Дом 7 комнат в Лайошмиже, Венгрия
Дом 7 комнат
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 529 м²
€1,31 млн
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Дом 8 комнат в Лайошмиже, Венгрия
Дом 8 комнат
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат в Лайошмиже, Венгрия
Дом 5 комнат
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 476 м²
€733,845
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