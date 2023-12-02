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Квартиры в Кёсег, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€68,323
в месяц
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Квартира 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€237,415
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,961
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€113,168
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€122,928
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€92,064
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€110,530
в месяц
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Квартира 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 6 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€184,656
в месяц
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