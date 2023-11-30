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Жильё в Кёрменд, Венгрия

дома
6
7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€116,319
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Дом 6 комнат в Кёрменд, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€126,896
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Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€52,884
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Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€81,971
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Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€71,129
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Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€103,098
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Дом 8 комнат в Кёрменд, Венгрия
Дом 8 комнат
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€171,345
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