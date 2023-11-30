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Дома в Киштарча, Венгрия

21 объект найдено
Дом 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€138,991
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Дом 7 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 7 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
€994,225
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Дом 6 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 6 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€281,034
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Дом 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€154,726
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€249,135
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Дом 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€261,985
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Дом 5 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€301,323
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Дом 5 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€390,749
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Дом 5 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€259,599
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Дом 5 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€193,801
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€251,732
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
€458,933
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€196,161
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Family home for sale in the popular countryside area of Nagytarcsa, providing a sense of pea…
€235,761
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€242,579
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Дом 5 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 5 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€301,585
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Дом 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€212,394
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€209,536
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Дом 4 комнаты в Киштарча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€117,749
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Дом 6 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 6 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
€248,873
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Дом 6 комнат в Киштарча, Венгрия
Дом 6 комнат
Киштарча, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 403 м²
€314,435
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