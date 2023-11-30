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Коммерческая недвижимость в Киштарча, Венгрия

6 объектов найдено
Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 444 м²
€569,757
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€1,07 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 475 м²
€755,611
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 611 м²
Продается в Надьтарче (Nagytárcsa), на перекрестке автомагистрали M0, легкодоступное место, …
€3,81 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 2 464 м²
€3,02 млн
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Коммерческая в Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
Площадь 137 м²
€338,299
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