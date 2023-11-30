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Квартиры в Киштарча, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€100,483
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Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€144,494
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Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€138,965
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