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Коммерческая недвижимость в Kisberi jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческая в Кишбер, Венгрия
Коммерческая
Кишбер, Венгрия
Площадь 300 м²
€329,743
в месяц
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Коммерческая в Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
Площадь 165 м²
€39,569
в месяц
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Коммерческая в Таркань, Венгрия
Коммерческая
Таркань, Венгрия
Площадь 94 м²
€65,922
в месяц
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Коммерческая в Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
Площадь 144 м²
€104,199
в месяц
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Коммерческая в Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
Площадь 2 500 м²
€738,623
в месяц
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