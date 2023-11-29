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Коммерческая недвижимость в Кестхей, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 36 м²
€48,516
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Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty в Кестхей, Венгрия
Коммерческая с Инвестиции, с Nedvizhimost dlya zhizni i raboty
Кестхей, Венгрия
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Отличное вложение! В курортном городе на северном берегу Балатона - Кестхее, в самом оживлен…
€215,000
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