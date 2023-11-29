Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Керепеш

Жильё в Керепеш, Венгрия

дома
13
13 объектов найдено
Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€366,884
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€259,625
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€175,444
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€167,576
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 7 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€183,311
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
€235,761
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 8 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
€917,605
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€201,668
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€201,668
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Две квартиры по одной цене! В доме две полностью раздельные квартиры. Обе квартиры имеют 3 к…
€193,014
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€248,873
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Керепеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Керепеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€196,423
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Керепеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керепеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€125,617
Оставить заявку
Realting.com
Перейти