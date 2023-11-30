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Дома в Кечкемет, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€193,821
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€171,345
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
€94,795
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€56,851
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€118,990
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€304,085
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€304,085
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Дом 6 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€409,854
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€154,422
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€117,271
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€75,360
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€102,860
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€89,639
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€48,918
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€183,773
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€84,351
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€163,942
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€236,266
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
€315,371
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€388,958
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Дом 10 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 10 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
€643,883
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Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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