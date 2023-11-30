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Квартиры в Казинцбарцика, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€46,470
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Квартира 1 комната в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 1 комната
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€28,961
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€29,226
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