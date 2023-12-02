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Квартиры в Хевиз, Венгрия

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31 объект найдено
Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€68,994
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€138,520
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€98,296
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€106,288
в месяц
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€98,536
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€106,527
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€70,592
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€79,889
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€159,565
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€159,565
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€106,288
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€172,884
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€79,649
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€266,119
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 96 м²
€316,732
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 93 м²
€303,412
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€250,930
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€287,715
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€315,041
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€248,302
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€96,956
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€71,658
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€74,321
в месяц
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
€51,945
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€236,215
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€236,478
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€225,968
в месяц
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Квартира 1 комната в Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€70,681
в месяц
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Квартира 2 спальни в Хевиз, Венгрия
Квартира 2 спальни
Хевиз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 000 м²
Этаж 1/3
Квартира с красивым панорамным видом на термальном курорте Хевиз! В спокойном семейном ра…
€300,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€180,000
в месяц
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