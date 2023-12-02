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Жильё в Хатван, Венгрия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€95,899
в месяц
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