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Дома в Харкань, Венгрия

10 объектов найдено
Дом 6 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€234,777
в месяц
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Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€65,685
в месяц
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Дом 7 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 7 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
€118,681
в месяц
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Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€60,673
в месяц
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Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€92,064
в месяц
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Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€58,562
в месяц
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Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€36,667
в месяц
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Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€108,156
в месяц
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Дом 9 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 9 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
€184,392
в месяц
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Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€31,629
в месяц
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