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Земельные участки в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 1 675 м²
€81,037
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Земельные участки в Эбеш, Венгрия
Земельные участки
Эбеш, Венгрия
Площадь 499 м²
€25,507
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Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 1 978 м²
€41,183
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Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 776 м²
€49,154
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Земельные участки в Эбеш, Венгрия
Земельные участки
Эбеш, Венгрия
Площадь 509 м²
€47,825
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Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 601 м²
€52,873
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Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
Площадь 1 518 м²
€27,367
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Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
Площадь 1 519 м²
€14,082
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Земельные участки в Надудвар, Венгрия
Земельные участки
Надудвар, Венгрия
Площадь 1 313 м²
€9,299
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Земельные участки 1 ванная в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Хайдусобосло, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
€264,422
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