Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Hajduszoboszloi jaras
  5. Дома

Дома в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

33 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€99,158
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€89,903
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
€80,649
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€84,351
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€46,274
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
€912,255
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€116,874
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€231,369
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€71,129
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€39,399
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Надудвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надудвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
€60,553
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€42,043
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€36,755
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€17,187
Оставить заявку
Дом 1 комната в Надьхедьеш, Венгрия
Дом 1 комната
Надьхедьеш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
€52,091
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€44,687
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€118,725
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€422,810
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€42,043
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€131,946
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€47,332
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эбеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Эбеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€198,052
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€46,274
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€71,129
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 6 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
€330,263
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Надьхедьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьхедьеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€47,569
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€20,889
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€63,197
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 7 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
€473,057
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 8 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
€341,389
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти