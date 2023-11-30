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Жильё в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
27
Надудвар
12
45 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€99,158
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Дом 3 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€89,903
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
€80,649
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€84,351
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Дом 2 комнаты в Хайдусоват, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусоват, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€46,274
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€102,860
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Квартира 1 комната в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 1 комната
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€94,927
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Квартира в Эбеш, Венгрия
Квартира
Эбеш, Венгрия
Площадь 65 м²
€0
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€73,774
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 371 м²
€912,255
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Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€116,874
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€231,369
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Дом 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€71,129
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€39,399
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Дом 5 комнат в Надудвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надудвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
€60,553
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€42,043
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Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€36,755
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€17,187
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Дом 1 комната в Надьхедьеш, Венгрия
Дом 1 комната
Надьхедьеш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
€52,091
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€102,860
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€118,725
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€44,687
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Дом 4 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€118,725
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Дом 5 комнат в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 5 комнат
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€422,810
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Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€42,043
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Квартира 2 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€93,870
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Дом 3 комнаты в Хайдусобосло, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€131,946
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€47,332
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Дом 5 комнат в Эбеш, Венгрия
Дом 5 комнат
Эбеш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€198,052
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Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€46,274
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Типы недвижимости в Hajduszoboszloi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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