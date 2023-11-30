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Жильё в Дьёмрё, Венгрия

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32 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€71,319
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Квартира 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€158,811
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€111,353
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Дом 1 комната в Дьёмрё, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
€86,542
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€104,637
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€158,811
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€104,899
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
€146,596
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€99,392
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,279
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€121,945
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Look no further, because you have found it: your DREAM HOME is here! In addition, you don't …
€214,545
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€175,706
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€180,689
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€209,798
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Дом в Дьёмрё, Венгрия
Дом
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 90 м²
€70,807
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€144,210
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€183,311
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€78,150
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€112,766
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Дом 10 комнат в Дьёмрё, Венгрия
Дом 10 комнат
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Next to the park of the Teleki castle, I offer a house with several apartments, even suitabl…
€616,282
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€52,187
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€128,239
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Дом 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€33,830
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Квартира 3 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€171,772
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Квартира 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€90,869
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Дом 4 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€170,199
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Дом 2 комнаты в Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€73,167
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Дом 1 комната в Дьёмрё, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёмрё, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 16 м²
€11,801
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