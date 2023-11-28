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Коммерческая недвижимость в Дьяль, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 760 м²
€1,67 млн
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 1 004 м²
€928,700
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Коммерческая в Дьяль, Венгрия
Коммерческая
Дьяль, Венгрия
Площадь 508 м²
€495,300
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