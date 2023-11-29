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Жильё в Гёдёллё, Венгрия

квартиры
7
дома
15
22 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€112,504
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Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€175,706
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Квартира 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€202,717
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Дом 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€78,648
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Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€314,435
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Дом 7 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 7 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
€498,008
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€120,634
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Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€340,660
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Дом 5 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€178,066
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Дом 9 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 9 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
€944,092
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Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€170,199
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€93,098
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Дом 8 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 8 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 8
Площадь 450 м²
€451,066
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Дом 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€122,994
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€111,455
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Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€238,645
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Дом 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€204,553
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Дом 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€195,374
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Дом 5 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
€301,323
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€111,980
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Дом 5 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
€271,426
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Дом 5 комнат в Гёдёллё, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€209,536
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