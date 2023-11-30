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Дома в Гёд, Венгрия

28 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€158,811
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€225,926
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€150,857
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€142,925
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€397,425
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€195,929
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€264,862
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€178,066
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€393,109
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€304,869
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
€277,983
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
€469,423
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Дом 1 комната в Гёд, Венгрия
Дом 1 комната
Гёд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€86,017
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€416,974
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€235,997
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€222,910
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Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€115,363
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€304,181
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€367,120
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Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
€104,637
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Дом 2 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€116,700
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Дом 6 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€200,593
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Дом 6 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€236,023
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€225,533
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€207,176
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€235,997
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Дом 8 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 8 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€170,461
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