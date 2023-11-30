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Квартиры в Гардонь, Венгрия

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€157,086
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Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€196,135
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€129,000
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€163,852
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Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€215,069
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€140,984
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€137,837
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€160,600
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€123,230
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€151,868
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Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€255,587
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€128,606
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Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€197,341
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Квартира 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€184,858
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Квартира 1 комната в Гардонь, Венгрия
Квартира 1 комната
Гардонь, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€94,409
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€109,095
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€112,766
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