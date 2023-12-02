Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Фертёд

Жильё в Фертёд, Венгрия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€76,474
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€261,156
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€158,013
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дабаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дабаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€263,266
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€316,553
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€107,892
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€173,028
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
€551,330
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
€654,209
в месяц
Оставить заявку
Дом в Венгрия
Дом
Венгрия
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€41,943
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 24 м²
€44,819
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти