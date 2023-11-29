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Земельные участки в Эстергом, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 431 м²
€50,885
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 924 м²
€71,761
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€25,573
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 930 м²
€23,224
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 708 м²
€41,491
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 580 м²
€78,648
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 2 930 м²
€102,277
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 817 м²
€62,601
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