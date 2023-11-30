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Жильё в Эрчи, Венгрия

дома
15
15 объектов найдено
Дом 5 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
€65,841
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€68,485
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Дом 6 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 6 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€168,966
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Дом 7 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 7 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
€100,480
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Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€74,038
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€131,946
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€39,663
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 27 м²
€42,043
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€26,178
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Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€145,168
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Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€74,831
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Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€175,841
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Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€66,899
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Дом 6 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 6 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€153,100
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Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€92,548
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