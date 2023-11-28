Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Edelenyi jaras

Жильё в Edelenyi jaras, Венгрия

Эделень
7
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,519
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эделень, Венгрия
Дом 5 комнат
Эделень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€65,522
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Balajt, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balajt, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
€11,853
Оставить заявку
Дом 1 комната в Ladbesenyo, Венгрия
Дом 1 комната
Ladbesenyo, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€19,754
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€38,982
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€44,555
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Сендрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сендрё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€26,209
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€36,692
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€40,826
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хангач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хангач, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
€13,104
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хангач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хангач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€19,754
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Хангач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хангач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€14,415
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Tomor, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tomor, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€15,777
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Tomor, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tomor, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€13,629
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€38,192
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Hegymeg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegymeg, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
FOR SALE: 65nm cute family house, characterized by 2 rooms + living room-kitchen. In good …
€31,344
Оставить заявку

Типы недвижимости в Edelenyi jaras

дома

Параметры недвижимости в Edelenyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти