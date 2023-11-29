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Коммерческая недвижимость в Dunakeszi jaras, Венгрия

Дунакеси
7
11 объектов найдено
Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 972 м²
€1,000,000
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 187 м²
€629,010
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Коммерческая в Фот, Венгрия
Коммерческая
Фот, Венгрия
Площадь 500 м²
€524,865
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Коммерческая в Фот, Венгрия
Коммерческая
Фот, Венгрия
Площадь 400 м²
В FÓT 400 кв.м. ФАКТОРИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯДОМ - рядом с автомагистралями M2, M0…
€653,457
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 400 м²
€708,567
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Коммерческая в Csomad, Венгрия
Коммерческая
Csomad, Венгрия
Площадь 792 м²
€655,849
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 63 м²
€118,264
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 220 м²
€406,770
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Коммерческая в Гёд, Венгрия
Коммерческая
Гёд, Венгрия
Площадь 4 750 м²
For sale complex with a 5000 sqm building compound on a 10.680 sqm plot in the centre of Göd…
€2,19 млн
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 738 м²
€919,242
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Коммерческая в Дунакеси, Венгрия
Коммерческая
Дунакеси, Венгрия
Площадь 110 м²
€223,067
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