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Коммерческая недвижимость в Devecseri jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Tueskevar, Венгрия
Коммерческая
Tueskevar, Венгрия
Площадь 300 м²
€44,351
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Коммерческая в Somlojeno, Венгрия
Коммерческая
Somlojeno, Венгрия
Площадь 320 м²
€840,224
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Коммерческая в Пустамишке, Венгрия
Коммерческая
Пустамишке, Венгрия
Площадь 482 м²
€60,580
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Коммерческая в Somloszolos, Венгрия
Коммерческая
Somloszolos, Венгрия
Площадь 291 м²
€367,405
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