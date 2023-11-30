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Дома в Чургоский яраш, Венгрия

18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€52,884
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Дом 2 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€49,976
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Дом 2 комнаты в ortilos, Венгрия
Дом 2 комнаты
ortilos, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€31,731
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Дом 6 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 6 комнат
Чурго, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
€63,435
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€70,072
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Дом 7 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 7 комнат
Чурго, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
€118,990
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Дом 4 комнаты в Zakanyfalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zakanyfalu, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
€40,985
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Дом в Чурго, Венгрия
Дом
Чурго, Венгрия
Площадь 50 м²
€66,105
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Дом 2 комнаты в Закань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Закань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€129,000
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Дом 3 комнаты в Закань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Закань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€60,553
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Дом 1 комната в Чурго, Венгрия
Дом 1 комната
Чурго, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 17 м²
€11,370
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€34,348
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Дом 1 комната в Чурго, Венгрия
Дом 1 комната
Чурго, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€21,022
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Дом 4 комнаты в Poganyszentpeter, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poganyszentpeter, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€25,913
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Дом 3 комнаты в Дьекеньеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьекеньеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€35,697
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
€65,841
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Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
€50,240
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Дом 3 комнаты в Берзенце, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берзенце, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€80,649
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Параметры недвижимости в Чургоский яраш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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