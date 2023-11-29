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Жильё в Чурго, Венгрия

дома
9
11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€110,144
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€65,562
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
€118,011
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Дом 8 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 8 комнат
Чурго, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€57,432
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€36,715
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Квартира 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€25,963
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Квартира 2 комнаты в Чурго, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€33,830
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Дом 5 комнат в Чурго, Венгрия
Дом 5 комнат
Чурго, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€144,236
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Дом 1 комната в Чурго, Венгрия
Дом 1 комната
Чурго, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
€10,359
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€60,055
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 м²
€154,726
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