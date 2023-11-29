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Коммерческая недвижимость в Cegledi jaras, Венгрия

Цеглед
3
5 объектов найдено
Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 401 м²
€401,859
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Коммерческая в Дансентмиклош, Венгрия
Коммерческая
Дансентмиклош, Венгрия
Площадь 600 м²
€652,369
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 10 577 м²
€799,544
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Коммерческая в Ujszilvas, Венгрия
Коммерческая
Ujszilvas, Венгрия
Площадь 395 м²
€83,503
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Коммерческая в Цеглед, Венгрия
Коммерческая
Цеглед, Венгрия
Площадь 90 м²
€78,023
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