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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 1 368 м²
€438,396
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 881 м²
€79,062
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 1 051 м²
€262,547
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 797 м²
€92,548
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 915 м²
€92,548
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 740 м²
€62,811
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 555 м²
€159,151
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Земельные участки 1 ванная в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Будаэрш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
€5,78 млн
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