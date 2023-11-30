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Дома в Будаэрш, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 5 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
€605,262
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Дом 6 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
€396,368
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Дом 5 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€261,778
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Дом 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€92,283
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Дом 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€224,494
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Дом 1 комната в Будаэрш, Венгрия
Дом 1 комната
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€85,937
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Дом 5 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
€341,104
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Дом 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€229,783
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Дом 6 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
€525,935
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Дом 6 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
€499,757
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Дом 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€315,108
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Дом 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€367,546
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Дом 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€148,076
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Дом 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€158,389
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Вилла 19 комнат в Будаэрш, Венгрия
Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 19
Площадь 400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
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Дом 3 спальни в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 спальни
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
ПОНЯТЬ В ЛЮБОВЬ В ВЕНГРИИ 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙ…
€434,000
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города в Будаэрш, Венгрия
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙРОМ, ТЕРРАСОМ, БАЛКОНОМ, С…
€434,500
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Дом 5 комнат в Будаэрш, Венгрия
Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€393,951
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Дом 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
€502,401
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