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Дома в Будаэрш, Венгрия
Дом
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20 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
2
198 м²
€605,262
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Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6
1
165 м²
€396,368
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Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
3
160 м²
€261,778
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Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
70 м²
€92,283
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Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4
1
105 м²
€224,494
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Дом 1 комната
Будаэрш, Венгрия
1
1
39 м²
€85,937
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Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
3
144 м²
€341,104
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Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3
1
65 м²
€237,715
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Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4
2
113 м²
€229,783
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Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6
1
236 м²
€525,935
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Дом 6 комнат
Будаэрш, Венгрия
6
4
275 м²
€499,757
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Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4
2
154 м²
€315,108
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Дом 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
4
2
138 м²
€367,546
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Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
72 м²
€148,076
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Дом 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
3
1
64 м²
€158,389
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Вилла 19 комнат
Будаэрш, Венгрия
19
400 м²
Мы рады представить вашему вниманию роскошную современную виллу в Будаёрсе. Расположение /…
€1,79 млн
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Дом 3 спальни
Будаэрш, Венгрия
4
2
217 м²
3
ПОНЯТЬ В ЛЮБОВЬ В ВЕНГРИИ 3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙ…
€434,000
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Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, в центре города
Будаэрш, Венгрия
4
2
217 м²
3
3-СТУРА, ДВОЙНОЙ УДОБНЫЙ СЕМЬ-ДЕТАК, ДОМ С ДЖАКУЗЗИ, САУНОЙ, ТРЕЙРОМ, ТЕРРАСОМ, БАЛКОНОМ, С…
€434,500
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Дом 5 комнат
Будаэрш, Венгрия
5
2
160 м²
€393,951
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Дом 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
2
1
600 м²
€502,401
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