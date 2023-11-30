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Квартиры в Будаэрш, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€171,610
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Квартира 4 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€302,763
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€33,053
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€138,821
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
€58,146
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€163,677
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Квартира 3 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€91,983
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