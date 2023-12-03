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Жильё в Борщоднадашд, Венгрия

дома
4
4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 6 комнат
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€12,933
в месяц
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Дом 4 комнаты в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€17,156
в месяц
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Дом 3 комнаты в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€105,574
в месяц
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Дом 3 комнаты в Борщоднадашд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Борщоднадашд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€9,211
в месяц
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