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Земельные участки в медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€89,410
в месяц
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Земельные участки в Buekkmogyorosd, Венгрия
Земельные участки
Buekkmogyorosd, Венгрия
Площадь 940 м²
€7,626
в месяц
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 745 м²
€3,813
в месяц
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€3,156
в месяц
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€6,574
в месяц
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 2 237 м²
€5,233
в месяц
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Земельные участки в Озд, Венгрия
Земельные участки
Озд, Венгрия
Площадь 2 009 м²
€6,574
в месяц
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Земельные участки 1 ванная в Hejokuert, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Hejokuert, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 000 м²
€5,79 млн
в месяц
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Земельные участки в Богач, Венгрия
Земельные участки
Богач, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€775,767
в месяц
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