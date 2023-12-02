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Дома в Бичке, Венгрия

3 объекта найдено
Дом в Бичке, Венгрия
Дом
Бичке, Венгрия
Площадь 880 м²
На продажу выставлена эксклюзивная семейная усадьба недалеко от Будапешта. Это эксклюзивно…
€6,00 млн
в месяц
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Дом 2 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 270 м²
€237,280
в месяц
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Дом 2 комнаты в Бичке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бичке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€87,026
в месяц
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