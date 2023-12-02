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Жильё в Батасек, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€106,288
в месяц
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Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€31,966
в месяц
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