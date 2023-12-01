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Жильё в Бальмазуйварош, Венгрия

3 объекта найдено
Квартира в Бальмазуйварош, Венгрия
Квартира
Бальмазуйварош, Венгрия
Площадь 50 м²
€0
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Дом 4 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€123,603
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Дом 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
€68,727
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