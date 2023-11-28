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Коммерческая недвижимость в Балатонфюред, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 219 м²
€392,066
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Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 230 м²
€631,515
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Коммерческая в Балатонфюред, Венгрия
Коммерческая
Балатонфюред, Венгрия
Площадь 70 м²
€104,989
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