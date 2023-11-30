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Квартиры в Балатонглар, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€375,479
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Квартира 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€179,807
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Квартира 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€227,932
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