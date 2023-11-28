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Дома в Балатональмади, Венгрия

15 объектов найдено
Дом 13 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 13 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 480 м²
€1,18 млн
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Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€917,044
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Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€155,942
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Дом 6 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€521,554
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Дом 6 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€246,336
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Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
€469,137
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Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€330,230
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Вилла в Балатональмади, Венгрия
Вилла
Балатональмади, Венгрия
Площадь 190 м²
На продажу выставлен дом для одной семьи общей площадью около 190 кв. м. Он расположен в Бал…
€320,000
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Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€130,782
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Дом 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€198,924
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Дом 1 комната в Балатональмади, Венгрия
Дом 1 комната
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 16 м²
€52,418
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Дом 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€183,199
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Дом 5 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€260,759
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Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
€864,889
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Дом 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€343,335
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