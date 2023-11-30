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Коммерческая недвижимость в Balatonalmadi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Balatonakarattya, Венгрия
Коммерческая
Balatonakarattya, Венгрия
Площадь 140 м²
€292,264
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Коммерческая в Балатонкенеше, Венгрия
Коммерческая
Балатонкенеше, Венгрия
Площадь 465 м²
€865,000
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