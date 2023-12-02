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Коммерческая недвижимость в Bajai jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Вашкут, Венгрия
Коммерческая
Вашкут, Венгрия
Площадь 712 м²
€92,064
в месяц
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Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 221 м²
€152,737
в месяц
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Коммерческая в Байя, Венгрия
Коммерческая
Байя, Венгрия
Площадь 300 000 м²
€1,30 млн
в месяц
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Инвестиционная в Эршекчанад, Венгрия
Инвестиционная
Эршекчанад, Венгрия
Площадь 34 363 м²
€5,28 млн
в месяц
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