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Жильё в Бадачоньтомай, Венгрия

дома
9
9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€145,168
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Дом 7 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 7 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
€436,032
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Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€92,283
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Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€70,072
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Дом 6 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 6 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
€526,199
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Дом 9 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 9 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
€252,297
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Дом 2 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€209,985
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Вилла 5 комнат в Бадачоньтомай, Венгрия
Вилла 5 комнат
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 5
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Мы рады представить вашему вниманию дом в Бадачоньтомай с двумя земельными участками (692 м²…
€699,000
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Дом 4 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
€130,091
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